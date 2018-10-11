Зарплату военных в следующем году повысят на 35-37% - Президент

"Хочу подчеркнуть, что Совет национальной безопасности и обороны Украины при утверждении военного бюджета на 2019 год поддержал мое предложение увеличить денежное обеспечение украинских воинов на 35-37%. Я уверен, что надо продолжать эту линию и в дальнейшем", - подчеркнул он.

В то же время Президент признал, что "недостаточная привлекательность уровня денежного обеспечения, низкие темпы обеспечения жильем, неразвитая инфраструктура, длительные бытовые неудобства в местах постоянной дислокации - все это замедляет процесс профессионализации украинской армии".

Как сообщал УНН, Президент рассказал, какую зарплату будут получать военные в зоне боевых действий.