Зарплату военных в следующем году повысят на 35-37% - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Денежное обеспечение украинских военнослужащих в 2019 году будет увеличено на 35-37%. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает корреспондент УНН.
"Хочу подчеркнуть, что Совет национальной безопасности и обороны Украины при утверждении военного бюджета на 2019 год поддержал мое предложение увеличить денежное обеспечение украинских воинов на 35-37%. Я уверен, что надо продолжать эту линию и в дальнейшем", - подчеркнул он.
В то же время Президент признал, что "недостаточная привлекательность уровня денежного обеспечения, низкие темпы обеспечения жильем, неразвитая инфраструктура, длительные бытовые неудобства в местах постоянной дислокации - все это замедляет процесс профессионализации украинской армии".
Как сообщал УНН, Президент рассказал, какую зарплату будут получать военные в зоне боевых действий.