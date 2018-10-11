Зарплату військових наступного року підвищать на 35-37% - Президент

“Хочу наголосити, що Рада національної безпеки і оборони України при затвердженні військового бюджету на 2019 рік підтримала мою пропозицію збільшити грошове забезпечення українських воїнів на 35-37%. Я впевнений, що треба продовжувати цю лінію і в подальшому”, — наголосив він.

Водночас Президент визнав, що “недостатня привабливість рівня грошового забезпечення, низькі темпи забезпечення житлом, не розвинена інфраструктура, тривалі побутові незручності в місцях постійної дислокації — все це уповільнює процес професіоналізації українського війська”.

Як повідомляв УНН, Президент розповів, яку зарплату отримуватимуть військові у зоні бойових дій.