Зарплату військових наступного року підвищать на 35-37% - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Грошове забезпечення українських військовослужбовців у 2019 році буде збільшено на 35-37%. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає кореспондент УНН.
“Хочу наголосити, що Рада національної безпеки і оборони України при затвердженні військового бюджету на 2019 рік підтримала мою пропозицію збільшити грошове забезпечення українських воїнів на 35-37%. Я впевнений, що треба продовжувати цю лінію і в подальшому”, — наголосив він.
Водночас Президент визнав, що “недостатня привабливість рівня грошового забезпечення, низькі темпи забезпечення житлом, не розвинена інфраструктура, тривалі побутові незручності в місцях постійної дислокації — все це уповільнює процес професіоналізації українського війська”.
Як повідомляв УНН, Президент розповів, яку зарплату отримуватимуть військові у зоні бойових дій.