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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33239 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32910 просмотра

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Зарплата женщины в Украине на 20% меньше, чем получает мужчина

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине заработная плата женщин составляет лишь 80% зарплаты мужчин. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Первое полугодие 2017 года показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать" - сказал П.Розенко.

Он связал незначительный подъем уровня средней заработной платы женщин с ростом минимальной зарплаты до 3200 гривен.

"Очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин", - заявил вице-премьер.

Напомним, в Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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