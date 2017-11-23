Зарплата женщины в Украине на 20% меньше, чем получает мужчина

"Первое полугодие 2017 года показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать" - сказал П.Розенко.

Он связал незначительный подъем уровня средней заработной платы женщин с ростом минимальной зарплаты до 3200 гривен.

"Очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин", - заявил вице-премьер.

Напомним, в Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн.