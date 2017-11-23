Зарплата жінки в Україні на 20% менша, ніж отримує чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні заробітна плата жінок становить лише 80% зарплати чоловіків. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Перше півріччя 2017 року показало нам, що середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків. Безумовно, ми бачимо певне покращення ситуації порівняно з попередніми роками, коли цей відсоток становив 70 і менше, але очевидно, що нам є над чим працювати", - сказав П.Розенко.
Він пов'язав незначний підйом рівня середньої заробітної плати жінок зі зростанням мінімальної зарплати до 3200 гривень.
"Очевидно, що цього недостатньо, адже ми чудово розуміємо, що питання оплати праці дуже тісно пов’язане в цілому із соціальним захистом родини, у тому числі із майбутнім пенсійним забезпеченням жінок", - заявив віце-прем'єр.
Нагадаємо, в Україні на 24% збільшилася кількість людей, які отримують зарплату більше 10 тис. грн.