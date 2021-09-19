Заработанный пенальти Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от поражения против "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В пятом туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед", передает корреспондент УНН.
Детали
Алжирский полузащитник "молотобойцев" Бенрахма открыл счет благодаря удару издали на 30 минуте, а через пять минут Роналду сравнял цифры - португалец добавил мяч после собственного удара.
На 89 минуте состоялся победный гол - Джесси Лангард, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Вест Хэм" отличился после сольного прохода.
Ярмоленко появился на поле на 68-й минуте встречи. На 90 + 3-й, при счете 2:1 в пользу гостей, Андрей заработал для своей команды пенальти (защитник прервал прострел Ярмоленко рукой в своей штрафной площадке), но Марк Нобл не смог переиграть Давида де Хеа с 11-метровой отметки - 2:1.
Дополнение
Сейчас, имея восемь очков, "Вест Хэм" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.