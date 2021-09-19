Зароблений пенальті Ярмоленка не врятував "Вест Хем" від поразки проти "Манчестер Юнайтед"

Деталі

Алжирський півзахисник "молотобійців" Бенрахма відкрив рахунок завдяки удару здалеку на 30 хвилині, а через п'ять хвилин Роналду зрівняв цифри – португалець додав м'яч після власного удару.

На 89 хвилині відбувся переможний гол – Джессі Лангард, який минулого сезону виступав на правах оренди за "Вест Хем" відзначився після сольного проходу.

Ярмоленко з’явився на полі на 68-й хвилині зустрічі. На 90+3-й, за рахунку 2:1 на користь гостей, Андрій заробив для своєї команди пенальті (захисник перервав простріл Ярмоленка рукою у своєму штрафному майданчику), але Марк Нобл не зміг переграти Давида де Хеа з 11-метрової позначки – 2:1.

Доповнення

Наразі, маючи вісім очок, "Вест Хем" посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ.