Заработки на страданиях: в Киеве мужчин с голубями и соколом оштрафовали за жестокое обращение с птицами

Детали

Как сообщили в полиции, к ним обратились зоозащитники с просьбой помочь в борьбе с нарушителями, которые используют животных и птиц в коммерческих целях - для фотографирования. Правоохранители отреагировали на обращение и усилили контроль в этом направлении. Правоохранители отметили, что мало кто осознает, что таким образом над животным издеваются и наносят страдания.

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"Прибыв в парковую зону на Владимирском спуске, инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которых он использовал для заработка. Птицы теснились в пластиковых контейнерах без воды и пищи. Никаких документов на них мужчина предоставить не смог. Неподалеку стражи порядка заметили другого гражданина с соколом, который тоже искал желающих для фото", - говорится в сообщении.

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Мужчин привлекли к административной ответственности. На первого патрульные составили протокол по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, которая предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных. Птиц изъяли в безопасное место до решения суда.

На второго мужчину вынесли постановление по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, которая предусматривает 3400 гривен штрафа.

В полиции также призвали граждан не участвовать в заработке на страданиях животных, а в случае выявления таких случаев обращаться на линию 102.