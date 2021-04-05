Заработки на страданиях: в Киеве мужчин с голубями и соколом оштрафовали за жестокое обращение с птицами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киеве начали штрафовать за жестокое обращение с птицами. По данным патрульной полиции, двух мужчин, которые пытались заработать на фото с голубями и соколом, оштрафовали, а птиц изъяли, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, к ним обратились зоозащитники с просьбой помочь в борьбе с нарушителями, которые используют животных и птиц в коммерческих целях - для фотографирования. Правоохранители отреагировали на обращение и усилили контроль в этом направлении. Правоохранители отметили, что мало кто осознает, что таким образом над животным издеваются и наносят страдания.
Цитата
"Прибыв в парковую зону на Владимирском спуске, инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которых он использовал для заработка. Птицы теснились в пластиковых контейнерах без воды и пищи. Никаких документов на них мужчина предоставить не смог. Неподалеку стражи порядка заметили другого гражданина с соколом, который тоже искал желающих для фото", - говорится в сообщении.
Добавим
Мужчин привлекли к административной ответственности. На первого патрульные составили протокол по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, которая предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных. Птиц изъяли в безопасное место до решения суда.
На второго мужчину вынесли постановление по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, которая предусматривает 3400 гривен штрафа.
В полиции также призвали граждан не участвовать в заработке на страданиях животных, а в случае выявления таких случаев обращаться на линию 102.