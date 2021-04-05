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Заробітки на стражданнях: у Києві чоловіків з голубами та соколом оштрафували за жорстоке поводження з птахами

Київ • УНН

 • 12973 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві почали штрафувати за жорстоке поводження з птахами. За даними патрульної поліції, двох чоловіків, які намагались заробити на фото із голубами та соколом, оштрафували, а птахів вилучили, передає УНН

Деталі

Як повідомили у поліції, до них звернулись зоозахисники з проханням допомогти у боротьбі з порушниками, які використовують тварин та птахів з комерційною метою — для фотографування. Правоохоронці відреагували на звернення і посилили контроль у цьому напрямку. Правоохоронці зазначили, що мало хто усвідомлює, що таким чином над твариною знущаються та завдають неабияких страждань.

Цитата

"Прибувши в паркову зону на Володимирському узвозі, інспектори виявили чоловіка з шістьма голубами, яких він використовував для заробітку. Птахи тіснилися в пластикових контейнерах без води та їжі. Жодних документів на них чоловік надати не зміг. Неподалік охоронці порядку помітили іншого громадянина з соколом, що теж шукав охочих до фото", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Обох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. На першого патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, що передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень та конфіскацію тварин. Птахів вилучили у безпечне місце до рішення суду.

На другого чоловіка винесли постанову за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яка передбачає 3400 гривень штраф.

У поліції також закликали громадян не брати участь у заробітку на стражданнях тварин, а у разі виявлення таких випадків звертатися на лінію 102.

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