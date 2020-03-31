Зарегистрировано 18 кибератак на сайт Офиса Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С 21 до 27 марта было зафиксировано и устранено шесть кибератак на сайт Службы безопасности Украины и 18 на сайт Офиса Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
“С 21 до 27 марта было зафиксировано и устранено следующие нарушения: в работе сайтов органов государственной власти 22 (сайт Луганской ОГА — 14 Госспецсвязи — 4, ГСЧС, Минфин, МВД, МОН), 30 фактов DDoS-атак (в том числе сайты СБУ — 6, Офиса Президента Украины — 18 Госспецсвязи — 6)”, — говорится в сообщении.
Всего в рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты, участия в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы команда CERT-UA Госспецсвязи в период с 21 до 27 марта зарегистрировала 1148 киберинцидентов.
Напомним, в 2019 году зарегистрировано более 300 киберинцидентив, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.