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Зареєстровано 18 кібератак на сайт Офісу Президента України

Зареєстровано 18 кібератак на сайт Офісу Президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. З 21 до 27 березня було зафіксовано та усунуто шість кібератак на сайт Служби безпеки України та 18 на сайт Офісу Президента України. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу Держспецзв’язку.

“З 21 до 27 березня було зафіксовано та усунуто наступні порушення: в роботі сайтів органів державної влади 22 (сайт Луганської ОДА — 14, Держспецзв’язку — 4, ДСНС, Мінфін, МВС, МОН); 30 фактів DDoS-атак (серед них сайти СБУ — 6, Офісу Президента України — 18, Держспецзв’язку — 6)”, — йдеться в повідомленні.

Загалом в рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 21 до 27 березня зареєструвала 1148 кіберінцидентів.

Нагадаємо, у 2019 році зареєстровано понад 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України.

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