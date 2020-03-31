Зареєстровано 18 кібератак на сайт Офісу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. З 21 до 27 березня було зафіксовано та усунуто шість кібератак на сайт Служби безпеки України та 18 на сайт Офісу Президента України. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу Держспецзв’язку.
“З 21 до 27 березня було зафіксовано та усунуто наступні порушення: в роботі сайтів органів державної влади 22 (сайт Луганської ОДА — 14, Держспецзв’язку — 4, ДСНС, Мінфін, МВС, МОН); 30 фактів DDoS-атак (серед них сайти СБУ — 6, Офісу Президента України — 18, Держспецзв’язку — 6)”, — йдеться в повідомленні.
Загалом в рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 21 до 27 березня зареєструвала 1148 кіберінцидентів.
Нагадаємо, у 2019 році зареєстровано понад 300 кіберінцидентів, пов’язаних з атаками на сайти органів влади України.