Сейчас нет технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля - посол Украины

КИЕВ. 7 октября. УНН. Посольство Украины в Израиле, где продолжаются боевые действия из-за вторжения на территорию страны боевиков палестинского движения ХАМАС, получает обращение от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Однако, технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.