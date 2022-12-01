Запуск направлен на истощение ПВО: Генштаб показал российскую ракету с заменителем ядерного заряда

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«Были обнаружены фрагменты стратегических крылатых ракет, которые до 31 октября 2022 года противником не использовались. Особенностью обнаруженных крылатых ракет было то, что они были снаряжены не взрывоопасной частью, представленной здесь», - сказал Данилюк.

Детали

По его словам, фрагменты этих ракет были найдены в селах Субич и Княжполь в Хмельницкой области и селе Заставное Львовской области. Так, установлено, что найденные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55.

«Крылатая ракета Х-55– это советская ракета. Которая предназначена для ударов по стратегическим целям, координаты которых обычно известны. Она совершает полет на предельно малой высоте, на дозвуковой скорости с способностью огибания рельефа местности», – рассказал Данилюк.

Данилюк отметил, что изменение в тактике применения средств воздушного нападения, а именно использование крылатых советских ракет, снаряженных не взрывоопасной боевой частью, обусловлено несколькими факторами.

«Во-первых, можно утверждать, что сознательный запуск этих ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания ПВО, ее истощение. В то время, как современные российские ракеты Х-101 и 3М-14 комплекс «Калибр» направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые квартиры. Другими словами – запуск этих ракет направлен на раскрытие нашей ПВО и ее истощение», – пояснил Данилюк.

Дополнение

Высокопоставленный американский военный чиновник считает, что россия запуская по целям в Украине крылатые ракеты без ядерных боеголовок, пытается истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

В одной из российских крылатых ракет, которые были сбиты над Киевом 17 ноября, был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки. Для этого удара российские военные взяли, по меньшей мере, одну Х-55 со своего ядерного арсенала, "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку".