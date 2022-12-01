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«Калібр» (сімейство ракет)

Запуск спрямований на виснаження ППО: Генштаб показав російську ракету із замінником ядерного заряду

Запуск спрямований на виснаження ППО: Генштаб показав російську ракету із замінником ядерного заряду

Київ • УНН

 • 933257 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські окупанти під час масованої атаки 31 жовтня вперше застосували крилаті ракети, які до цього часу не випускали по Україні, - без вибухонебезпечної частини. Про це повідомив представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗСУ полковник Микола Данилюк під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Були виявлені фрагменти стратегічних крилатих ракет, які до 31 жовтня 2022 року противником не використовувалися. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною частиною, яка представлена тут», - сказав Данилюк.

Деталі

За його словами, фрагменти цих ракет були знайдені у селах Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та селі Заставне Львівської. Так, встановлено, що знайдені фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55.

«Крилата ракета Х-55 – це радянська ракета. Яка призначена для ударів по стратегічних цілях, координати яких зазвичай відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості зі спроможністю огинання рельєфу місцевості», - розповів Данилюк.

Данилюк зазначив, що зміна в тактиці застосування засобів повітряного нападу, а саме використання крилатих радянських ракет, які споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною зумовлена декількома факторами.

«По-перше, можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги ППО, її виснаження. В той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс «Калібр» спрямовуються на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартири. Іншими словами – запуск цих ракет спрямований на викриття нашої ППО та її виснаження», - пояснив Данилюк.

Доповнення

Високопоставлений американський військовий чиновник вважає, що росія запускаючи по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, намагається виснажити запаси української протиповітряної оборони.

В одній із російських крилатих ракет, які було збито над Києвом 17 листопада, був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки. Для цього удару російські військові взяли щонайменше одну Х-55 зі свого ядерного арсеналу, "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку".

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