Запускаючи ракети без ядерних боєголовок рф намагається виснажити українську ППО - військовий чиновник США

Деталі

Посадовця, який дав коментар на умовах анонімності, спитали про оцінку британської розвідки від 26 листопада. У ній ішлося про те, що росія могла зняти ядерні боєголовки з крилатих ракет і використати їх для ударів по Україні.

"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці", – сказав він.

У Пентагоні вважають, що масовані ракетні удари росії по Україні частково спрямовані на те, щоб виснажити запаси засобів української протиповітряної оборони та остаточно домогтися домінування в небі. З цієї причини США та інші союзники зосередилися на наданні Україні засобів протиповітряної оборони – від застарілих систем радянських часів до більш сучасних західних.

Крім цього, наголошується, що високопоставлений представник американського оборонного відомства, який також виступав на умовах анонімності на брифінгу у вівторок, визнав, що США розглядають можливість передти Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Нагадаємо

В одній із російських крилатих ракет, які було збито над Києвом 17 листопада, був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки. Для цього удару російські військові взяли щонайменше одну Х-55 зі свого ядерного арсеналу, "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку".