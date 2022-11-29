Запуская ракеты без ядерных боеголовок рф пытается истощить украинскую ПВО - военный чиновник США

Детали

Чиновника, давшего комментарий на условиях анонимности, спросили об оценке британской разведки от 26 ноября. В ней говорилось, что россия могла снять ядерные боеголовки с крылатых ракет и использовать их для ударов по Украине.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", – сказал он.

В Пентагоне считают, что массированные ракетные удары россии по Украине частично направлены на то, чтобы истощить запасы средств украинской противовоздушной обороны и окончательно добиться доминирования в небе. По этой причине США и другие союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны – от устаревших систем советских времен до более современных западных.

Кроме этого, отмечается, что высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, также выступавший на условиях анонимности на брифинге во вторник, признал, что США рассматривают возможность передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Напомним

В одной из российских крылатых ракет, которые были сбиты над Киевом 17 ноября, был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки. Для этого удара российские военные взяли по меньшей мере одну Х-55 из своего ядерного арсенала, "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку".