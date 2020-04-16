Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink перенесен на неделю - СМИ

Ранее на текущей неделе газета информировала о том, что запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink с мыса Канаверал (штат Флорида), намеченный на 16 апреля, был отложен на неопределенный срок. В среду изданию стало известно, что он, как ожидается, состоится 23 апреля в 15:16 по времени Восточного побережья США (21:16 по киевскому времени).

Сама компания SpaceX пока не подтвердила информацию об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту. Издание в свою очередь не называет причины переноса запуска.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввода их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.

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