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Запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками Starlink перенесений на тиждень - ЗМІ

Запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками Starlink перенесений на тиждень - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20195 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Запуск ракети-носія Falcon 9 з сьомою групою мікросупутників Starlink компанії SpaceX відбудеться, ймовірно, на тиждень пізніше запланованого. Про це повідомила в середу газета Florida Today, передає УНН.

Раніше на поточному тижні газета інформувала про те, що запуск ракети-носія з 60 супутниками Starlink з мису Канаверал (штат Флорида), намічений на 16 квітня, був відкладений на невизначений термін. У середу виданню стало відомо, що він, як очікується, відбудеться 23 квітня о 15:16 за часом Східного узбережжя США (21:16 за київським часом).

Сама компанія SpaceX наразі не підтвердила інформацію про зміну в розкладі виведення супутників Starlink на навколоземну орбіту. Видання в свою чергу не називає причини перенесення запуску.

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Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв’язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів.

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