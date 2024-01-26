Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности
Киев • УНН
Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.
В Одесской области продолжается подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса-Кишинев. Об этом информирует глава ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В частности, он отчитывается, что провел совещание вместе с украинскими и молдавскими пограничниками и представителями миссии EUBAM, где обсудили механизм работы будущего трансфера. Планируется, что пассажиры смогут зарегистрироваться в электронной системе с прикреплением копии билета на самолет отправлением из г. Кишинев, указанием личных данных и сведений о воинском учете. Также рассматривается необходимость обеспечить перевозку лиц с инвалидностью. Группы пассажиров будут формироваться за 2-3 дня до отправления авиарейсов из г. Кишинев (основные: Кишинев - Стамбул, Кишинев - Варшава, Кишинев - Вена).
Также будет отправляться автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами из Одессы. Кроме того планируется перевозка пассажиров аэротрансфером с ускоренным прохождением таможенных и пограничных процедур (не более 30 минут пребывания автобуса в зоне контроля). Общее плановое время поездки - 4 часа.
"Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МПП "Маяки - Паланка - Удобное"). Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок", - отметил Кипер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Кипер обсудил с ПРООН новый проект "Воздушный трансфер", призванный упростить проезд в аэропорт Кишинева, улучшить пересечение границы и уменьшить трафик
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности
Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.
15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину
15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.
Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.
В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"
Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.
В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76
следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.
Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении
Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.
Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве
Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.
россияне сокращают экспорт сжиженного газа из Усть-Луги из-за санкций и дефицита перевозчиков - Reuters
"Сибур", крупнейшая нефтехимическая компания россии, сокращает экспорт сжиженного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за санкционного дефицита газовозов для перевозки СПГ. Это еще больше подорвало российский экспорт топлива, который уже пострадал от пожаров и атак беспилотников.