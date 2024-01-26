Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

В Одесской области продолжается подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса-Кишинев. Об этом информирует глава ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В частности, он отчитывается, что провел совещание вместе с украинскими и молдавскими пограничниками и представителями миссии EUBAM, где обсудили механизм работы будущего трансфера. Планируется, что пассажиры смогут зарегистрироваться в электронной системе с прикреплением копии билета на самолет отправлением из г. Кишинев, указанием личных данных и сведений о воинском учете. Также рассматривается необходимость обеспечить перевозку лиц с инвалидностью. Группы пассажиров будут формироваться за 2-3 дня до отправления авиарейсов из г. Кишинев (основные: Кишинев - Стамбул, Кишинев - Варшава, Кишинев - Вена).

Также будет отправляться автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами из Одессы. Кроме того планируется перевозка пассажиров аэротрансфером с ускоренным прохождением таможенных и пограничных процедур (не более 30 минут пребывания автобуса в зоне контроля). Общее плановое время поездки - 4 часа.

"Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МПП "Маяки - Паланка - Удобное"). Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок", - отметил Кипер.

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