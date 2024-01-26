Запуск першого аеротрансферу Одеса-Кишинів: Кіпер розповів подробиці

На Одещині триває підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса-Кишинів. Про це інформує очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Зокрема, він звітує, що провів нараду разом із українськими й молдавськими прикордонниками та представниками місії EUBAM, де обговорили механізм роботи майбутнього трансферу. Планується, що пасажири зможуть зареєструватися у електронній системі з прикріпленням копії квитка на літак відправленням із м. Кишинів, зазначенням особистих даних та відомостей про військовий облік. Також розглядається необхідність забезпечити перевезення осіб з інвалідністю. Групи пасажирів формуватимуться за 2-3 дні до відправлення авіарейсів з м. Кишинів (основні: Кишинів – Стамбул, Кишинів – Варшава, Кишинів – Відень).

Також відправлятиметься автобус з попередньо зареєстрованими пасажирами з Одеси. Крім того планується перевезення пасажирів аеротрансфером з пришвидшеним проходженням митних та прикордонних процедур (не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю). Загальний плановий час поїздки – 4 години.

"Це має пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів та розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"). Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень", - наголосив Кіпер.

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