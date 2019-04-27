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Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Киев  •  УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом компания SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter, передает УНН.

“Старт 17-й миссии Dragon к МКС со стартового комплекса 40 (на базе ВВС США на мысе Канаверал) во Флориде намечен на 1 мая”, — отмечается в сообщении.

В компании также заявили, что огневые испытания для ракеты-носителя — завершены. До этого запуск планировалось осуществить 30 апреля.

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Напомним, в последний раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря. Он доставил на станцию более 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю, доставив с МКС результаты научных экспериментов. Он приводнился в Тихом океане у южного побережья штата Калифорния, причем это впервые произошло в темное время суток.

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