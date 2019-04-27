Запуск корабля Dragon з вантажем для МКС перенесено на 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем Dragon і вантажем, призначеним для екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), перенесений на 1 травня. Про це SpaceX повідомила в суботу в своєму Twitter, передає УНН.
"Старт 17-ї місії Dragon до МКС зі стартового комплексу 40 (на базі ВПС США на мисі Канаверал) у Флориді намічений на 1 травня", - наголошується в повідомленні.
У компанії також заявили, що вогневі випробування для ракети-носія - завершені. До цього запуск планувалося здійснити 30 квітня.
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Нагадаємо, в останній раз запуск Dragon до МКС здійснювався 5 грудня. Він доставив на станцію понад 2,5 т вантажів, в тому числі продовольство, матеріали для досліджень і прилади, призначені для вивчення явищ в атмосфері Землі. 14 січня корабель повернувся на Землю, доставивши з МКС результати наукових експериментів. Він приводнився в Тихому океані біля південного узбережжя штату Каліфорнія, причому це вперше сталося в темний час доби.