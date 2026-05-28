Запугивание больше не работает: Сибига заявил о провале российских угроз иностранным дипломатам в Киеве
Киев • УНН
Глава МИД Сибига поблагодарил министров ЕС за стойкость перед угрозами рф в Киеве. Он подчеркнул изменения в Европе во время заседания на Кипре.
Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил европейских министров за стойкость перед российскими угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.
Я поблагодарил коллег за стойкость перед российскими угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве. Возможно, такое запугивание работало много лет назад. Но больше - нет. Европа изменилась. У Европы есть рычаги влияния. Европа должна действовать
ЕС вызвал российского топ-дипломата в Брюсселе после угроз рф новыми ударами по Киеву, сообщила спикер Еврокомиссии Анита Хиппер, указав, что ЕС сохраняет свое присутствие и деятельность в Киеве, а эти российские угрозы "пахнут отчаянием"
