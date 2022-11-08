Введение налога на сверхприбыль для энергетических компаний и банков: парламент Чехии проголосовал "за"

Цитата

"Я предложил ставку 60% на 2023–2025 года", - сообщил министр финансов Збинек Станджура чешским законодателям в пятницу, 4 ноября.

Детали

Правительство Чехии ожидает, что налог на сверхприбыль для энергетических, нефтяных и горнодобывающих компаний и банков привлечет 3,5 миллиарда евро в следующем году. Доходы будут поступать непосредственно в национальный бюджет и, как ожидается, будут покрывать расходы, связанные с национальными ограничениями цен на газ и электроэнергию.

Сообщается, что через несколько часов после того, как был объявлен законопроект, одна из крупнейших энергетических компаний Чехии EPH, решила перевести свою дочернюю компанию, EP Commodities, специализирующуюся на торговле энергетическими товарами, за границу. В прессрелизе компания сообщила, что соглашается с необходимостью использовать часть прибыли, полученной энергетическими компаниями, чтобы помочь людям из-за чрезвычайной ситуации, но считает, что законопроект заходит слишком далеко.

По мнению экспертов, это законодательство может вытеснить другие компании из Чехии, поскольку предложена ставка налога на сверхприбыль в размере 60% строже, чем в других странах.

Напомним

Президент Чехии Милош Земан заявил, что выступает за более широкое использование угля в условиях энергетического кризиса, а также поддержал строительство АЭС.