Запровадження податку на надприбуток для енергетичних компаній і банків: парламент Чехії проголосував "за"

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"Я запропонував ставку 60% на 2023–2025 роки", - повідомив міністр фінансів Збинек Станджура чеським законодавцям у п’ятницю, 4 листопада.

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Уряд Чехії очікує, що податок на надприбуток для енергетичних, нафтових і гірничодобувних компаній і банків залучить 3,5 мільярда євро наступного року. Доходи надходитимуть безпосередньо до національного бюджету та, як очікується, покриватимуть витрати, пов’язані з національними обмеженнями цін на газ та електроенергію.

Повідомляється, що через кілька годин після того, як був оголошений законопроєкт, одна з найбільших енергетичних компаній Чехії EPH, вирішила перевести свою дочірню компанію, EP Commodities, яка спеціалізується на торгівлі енергетичними товарами, за кордон. У пресрелізі компанія повідомила, що погоджується з необхідністю використовувати частину прибутку, отриманого енергетичними компаніями, щоб допомогти людям через надзвичайну ситуацію, але вважає, що законопроєкт заходить занадто далеко.

На думку експертів, цезаконодавство може витіснити інші компанії з Чехії, оскільки запропонована ставка податку на надприбуток у розмірі 60% суворіша, ніж в інших країнах.

Нагадаємо

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що виступає за ширше використання вугілля в умовах енергетичної кризи, а також підтримав будівництво АЕС.