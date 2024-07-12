Несмотря на иск Южной Африки, возбужденный в отношении Израиля о нарушении Конвенции ООН, ведущий южноафриканский судья Намбита Дамбуза признает, что ЦАХАЛ сложно сдерживать в секторе Газа. Однако возбуждение дела придало гласности к предполагаемым нарушениям, добавила представительница ЮАР. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Дело соответствующего государства, Израиля, настолько глубоко, и они убеждены в своей правоте, и они знают, что вряд ли что-нибудь произойдет, если они продолжат свое поведение - сказал в интервью агентству Франс Пресс Намбита Дамбуза, судья апелляционного суда Верховного суда Южной Африки.

Она посетовала, что Израиль сталкивается с небольшими ограничениями при ведении войны. В решении Международного Суда есть обязательная юридическая сила. Однако у суда нет конкретных средств для их исполнения.

Вместе с тем "это действительно оказало давление", - сказала Дамбуза.

"Хотя этот процесс не привел к какому-либо ощутимому облегчению... вынесение этих проблем на всеобщее обозрение дает обществу возможность увидеть справедливость – или попытки добиться справедливости".

Справка

В деле Южной Африки, поданном в декабре 2023 года, утверждается, что наступление Израиля в Газе, начатое в ответ на беспрецедентное нападение ХАМАС на Израиль, нарушило Конвенцию ООН о геноциде 1948 года. Израиль решительно отрицает эти обвинения.

Южная Африка несколько раз обращалась в Международный суд, утверждая, что в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией суд должен принять новые чрезвычайные меры.

В постановлении от 26 января Международный суд обязал Израиль сделать все возможное, чтобы предотвратить акты геноцида во время военной операции в Газе.

Испания заявила в прошлом месяце, что присоединится вместе с несколькими странами Латинской Америки к иску Южной Африки, - это привело к вынесению нескольких решений против Израиля.

Напомним

Израиль продолжает бомбардировки города Газа на фоне провала мирных переговоров, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.