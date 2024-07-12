Израиль продолжает бомбардировки Газы. Новый раунд мирных переговоров завершился безрезультатно

Израиль продолжает бомбардировки города Газа, конфликт длится уже 10 месяцев. Новый раунд мирных переговоров завершился безрезультатно. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В течение последней недели город Газа пережил одни из самых жестоких дней в ходе длительного конфликта между Израилем и палестинскими группами. По данным местных жителей, бомбардировки привели к масштабным разрушениям и значительно повысили число жертв среди гражданского населения.

Официальный представитель палестинского Исламского джихада заявил в четверг, что новейший раунд мирных переговоров завершился безрезультатно. Во время переговоров не удалось достичь договоренностей по прекращению огня и установлению стабильности в регионе.

Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек