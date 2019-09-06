Предложил Чеферину провести чемпионат Европы среди ветеранов под эгидой УЕФА - Демьяненко

Советующее предложение Демьяненко озвучил на рабочей встрече с Чефериным, которая состоялась в Доме футбола, вчера, 5 сентября.

По словам тренера ветеранской сборной, сама встреча прошла очень радушно и результативно.

“Встреча прошла очень радушно, были Блохин, Протасов, Бубка, Павелко, конечно, Костюченко, Петраков, Шевченко. Встреча была очень плодотворной, каждый подымал разные актуальные темы и вопросы.

Лично я подымал тему ветеранского футбола. Очень много ездим по Украине — и на Востоке, и по селам, и за границу. И просил его (Чеферина — ред.), если это возможно, провести чемпионат Европы среди ветеранов. Чтобы команд 10-12 с разных стран приняли участие и провести его под эгидой УЕФА. Черферин сказал, что идея очень хорошая. Ее и Андрей Шевченко поддержал. Потому что многие футболисты заканчивают, те, которые играли на хорошем уровне, и это хорошая идея, чтобы их не забывали, помнили”, — рассказал Демьяненко.

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Где именно может пройти такой чемпионат пока не обсуждалось, но Чеферин заверил, что будет способствовать реализации этой идеи, уточнил тренер.

Напомним, президент УЕФА прибыл в столицу по приглашению президента УАФ Андрея Павелка 4 сентября. Это был его третий визит в Украину, в рамках которого Череферин провел несколько рабочих встреч с украинскими функционерами.