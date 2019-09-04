Чеферін прибуває в Україну вже сьогодні - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні, на запрошення президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, до столиці прибуває президент УЄФА Александер Чеферін. Про це очільник УАФ повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Як нещодавно анонсував, сьогодні до Києва з дводенним візитом прибуває президент УЄФА і добрий друг України Александер Чеферін. Нагадаю, що особисто запросив Александера відвідати Київ під час нещодавніх заходів європейського футбольного союзу, які відбувалися в Монако. Це вже третій візит Чеферіна до України в статусі президента УЄФА і перший після успішного для нас історичного фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Він матиме дуже насичений і важливий для всього українського футболу порядок денний. Готуємось до зустрічі високого гостя!”, — уточнив Павелко.
Нагадаємо, як писав УНН, у лютому поточного року Чеферіна було переобрано президентом УЄФА, а Павелко став членом Виконкому УЄФА від України.