Чеферин прибывает в Украину уже сегодня - Павелко

“Как недавно анонсировал, сегодня в Киев с двухдневным визитом прибывает президент УЕФА и добрый друг Украины Александр Чеферин. Напомню, что лично пригласил Александера посетить Киев во время недавних мероприятий европейского футбольного союза, которые происходили в Монако. Это уже третий визит Чеферина в Украину в статусе президента УЕФА и первый после успешного для нас исторического финала Лиги чемпионов УЕФА. Он будет очень насыщенный и важная для всего украинского футбола повестка дня. Готовимся к встрече высокого гостя!”, — уточнил Павелко.

Напомним, как писал УНН, в феврале текущего года Чеферин был переизбран президентом УЕФА, а Павелко стал членом Исполкома УЕФА от Украины.