Запропонував Чеферіну провести чемпіонат Європи серед ветеранів під егідою УЄФА - Дем'яненко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тренер української збірної серед ветеранів, відомий футболіст Анатолій Дем'яненко розповів про те, як його ідею проведення чемпіонату Європи серед ветеранів під егідою УЄФА підтримав президент УЄФА Александер Чеферін, передає УНН.
Відповідну пропозицію Дем'яненко озвучив на робочій зустрічі з Чеферіним, яка відбулася в Будинку футболу, вчора, 5 вересня.
За словами тренера ветеранської збірної, сама зустріч пройшла дуже щиро і результативно.
"Зустріч пройшла дуже щиро, були Блохін, Протасов, Бубка, Павелко, звичайно, Костюченко, Петраков, Шевченко. Зустріч була дуже плідною, кожен піднімав різні актуальні теми і питання.
Особисто я піднімав тему ветеранського футболу. Дуже багато їздимо по Україні - і на Сході, і по селах, і за кордон. І просив його (Чеферіна - ред.), якщо це можливо, провести чемпіонат Європи серед ветеранів. Щоб команд 10-12 з різних країн взяли участь і провести його під егідою УЄФА. Черферін сказав, що ідея дуже хороша. Її і Андрій Шевченко підтримав. Тому що багато футболістів закінчують, ті, які грали на хорошому рівні, і це гарна ідея, щоб їх не забували, пам'ятали", - розповів Дем'яненко.
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Де саме може пройти такий чемпіонат поки не обговорювалося, але Чеферін запевнив, що сприятиме реалізації цієї ідеї, уточнив тренер.
Нагадаємо, президент УЄФА прибув до столиці на запрошення президента УАФ Андрія Павелка 4 вересня. Це був його третій візит в Україну, в рамках якого Череферін провів кілька робочих зустрічей з українськими функціонерами.