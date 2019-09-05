Чеферін назвав Павелка сильним лобістом України в УЄФА

У зустрічі також взяли участь володар “Золотого м’яча”-1975, співголова Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ Олег Блохін, головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, тренер збірної України U-20, що стала чемпіоном світу в Польщі, Олександр Петраков, тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, перший віце-президент УАФ Олег Протасов, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

“Учасники зустрічі обговорили низку питань, які, як відзначив Андрій Павелко, матимуть серйозний вплив на футбольне майбутнє України. Зокрема, це перспективи проведення в нашій країні чемпіонату світу з футболу серед збірних U-17 або U-20, матчу за Суперкубок УЄФА чи фіналу Ліги Європи, організація в Києві одного з найближчих Конгресів УЄФА, а також проект будівництва першої в історії України бази для національних збірних.

Президент УЄФА вкотре висловив свою підтримку УАФ, дав високу оцінку розвитку футбольної інфраструктури в нашій країні, відзначив ініціативність УАФ і готовність керівництва асоціації ділитися своїм досвідом та ідеями з колегами з інших країн. Зокрема, за словами Александера Чеферіна, ініціатива УАФ щодо організації континентальної першості серед легенд європейського футболу стане предметом обговорення в УЄФА найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.

“Мені надзвичайно приємно зараз перебувати в Україні — і не лише через те, що ви є чинним членом УЄФА, з яким ми співпрацюємо, а ваша збірна U-20 є чинним чемпіоном світу. Для мене велика честь зустрітися з легендами українського футболу та олімпійською легендою Сергієм Бубкою. Дуже дякую за запрошення, завжди дуже приємно приїздити сюди”, — сказав Александер Чеферін.

Говорячи про перспективи проведення в Україні матчу за Суперкубок УЄФА або фіналу Ліги Європи УЄФА, Александер Чеферін зазначив: “В УЄФА діє практика, відповідно до якої перемогу отримує та заявка, яка буде найкращою. Якщо ви розбудовуєте інфраструктуру, то матимете можливість провести турніри великого значення. Ваша робота з розбудови спортивної інфраструктури та розвитку масового футболу досягла певних успіхів. Але не менш важливим є те, що в України є чудовий лобіст у Виконавчому комітеті УЄФА — Андрій Павелко. Це дуже сильний представник!”

Як писав УНН, Чеферін був переобраний президентом УЄФА в лютому цього року. Тоді ж президент УАФ Павелко став членом виконкому УЄФА.

Пізніше, 29 травня 2019 року, за підсумками роботи виконкому УЄФА, керівник Української асоціації футболу Павелко був обраний головою Комітету УЄФА щодо статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.