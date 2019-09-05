Чеферин назвал Павелко сильным лоббистом Украины в УЕФА

Во встрече также приняли участие обладатель "Золотого мяча"-1975, сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, тренер сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира в Польше, Александр Петраков, тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

"Участники встречи обсудили ряд вопросов, которые, как отметил Андрей Павелко, будут иметь серьезное влияние на футбольное будущее Украины. В частности, это перспективы проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20 матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы, организация в Киеве одного из ближайших Конгрессов УЕФА, а также проект строительства первой в истории Украины базы национальных сборных.

Президент УЕФА в очередной раз выразил свою поддержку УАФ, дал высокую оценку развитию футбольной инфраструктуры в нашей стране, отметил инициативность УАФ и готовность руководства ассоциации делиться своим опытом и идеями с коллегами из других стран. В частности, по словам Александера Чеферина, инициатива УАФ по организации континентального первенства среди легенд европейского футбола станет предметом обсуждения в УЕФА в ближайшее время", - говорится в сообщении.

"Мне очень приятно сейчас находиться в Украине - и не только потому, что вы являетесь действующим членом УЕФА, с которым мы сотрудничаем, а ваша сборная U-20 является действующим чемпионом мира. Для меня большая честь встретиться с легендами украинского футбола и олимпийской легендой Сергеем Бубкой. Спасибо за приглашение, всегда очень приятно приезжать сюда", - сказал Александер Чеферин.

Говоря о перспективах проведения в Украине матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы УЕФА, Александер Чеферин отметил: "В УЕФА действует практика, согласно которой победу одерживает та заявка, которая будет лучшей. Если вы развиваете инфраструктуру, то сможете провести турниры большого значения. Ваша работа по развитию спортивной инфраструктуры и развития массового футбола достигла определенных успехов. Но не менее важным является то, что в Украине есть замечательный лоббист в Исполнительном комитете УЕФА - Андрей Павелко. Это очень сильный представитель!"

Как писал УНН, Чеферин был переизбран президентом УЕФА в феврале этого года. Тогда же президент УАФ Павелко стал членом исполкома УЕФА.

Позже, 29 мая 2019 года, по итогам работы исполкома УЕФА, руководитель Украинской ассоциации футбола Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.