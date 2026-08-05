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Запрет музыкального контента рф в сфере обслуживания и расширение использования украинского языка - что решили в Раде

Киев • УНН

 • 3534 просмотра

Комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о запрете российского музыкального контента в сфере обслуживания и расширении обязательности украинского языка для должностных лиц и работников сферы образования. Предусмотрены штрафы за нарушение.

Запрет музыкального контента рф в сфере обслуживания и расширение использования украинского языка - что решили в Раде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроекты, один из которых устанавливает запрет на звучание вражеского музыкального контента в сфере обслуживания, а другой - расширяет обязательность использования украинского языка должностными лицами и педагогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

В соответствии с законопроектом № 15430 предлагается внести изменения в статьи 30 и 57 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Статья 30 Закона дополняется частью девятой, согласно которой исполнение и/или воспроизведение во время обслуживания потребителей песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение, относится к такому обслуживанию и осуществляется на государственном языке или на любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом). Одновременно уточняется, что правило о персональном обслуживании клиента по его просьбе на другом языке не будет касаться музыкального сопровождения. Изменения в статью 57 Закона вводят специальный порядок наложения штрафов за нарушение требований относительно такого исполнения и/или воспроизведения музыкальных произведений во время обслуживания потребителей. Протокол составляется Уполномоченным по защите государственного языка либо его представителем без предварительного объявления предупреждения и требования об устранении нарушения. За первое нарушение устанавливается штраф в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 гривен), за повторное в течение года нарушение - от одной до пяти тысяч (от 17 000 до 85 000 гривен), за третье и каждое последующее в течение года нарушение - от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 000 до 170 000 гривен)

- говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, данный нормативно-правовой акт предусматривает повышение размера штрафа за повторное в течение года нарушение других требований статьи 30 Закона, который не пересматривался с момента принятия Закона. Речь идет о повышении суммы с трехсот - четырехсот (с 5 100 - 6 800 гривен) до пятисот - одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (до 8 500 - 17 000 гривен).

В то же время законопроект №15412 предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

В частности, народные депутаты предлагают расширить перечень лиц, для которых владение государственным языком является обязательным при выполнении служебных обязанностей, усовершенствовать процедуры государственного контроля и рассмотрения жалоб, усилить гарантии использования украинского языка в отдельных сферах общественной жизни, а также внести изменения в ряд законодательных актов в сфере образования, культуры, местного самоуправления, избирательного законодательства и т. д.

Напомним

В Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3400 гривен за показ мультфильма на русском языке первоклассникам.

Евгений Устименко

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