Запрет музыкального контента рф в сфере обслуживания и расширение использования украинского языка - что решили в Раде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроекты, один из которых устанавливает запрет на звучание вражеского музыкального контента в сфере обслуживания, а другой - расширяет обязательность использования украинского языка должностными лицами и педагогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

В соответствии с законопроектом № 15430 предлагается внести изменения в статьи 30 и 57 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Статья 30 Закона дополняется частью девятой, согласно которой исполнение и/или воспроизведение во время обслуживания потребителей песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение, относится к такому обслуживанию и осуществляется на государственном языке или на любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом). Одновременно уточняется, что правило о персональном обслуживании клиента по его просьбе на другом языке не будет касаться музыкального сопровождения. Изменения в статью 57 Закона вводят специальный порядок наложения штрафов за нарушение требований относительно такого исполнения и/или воспроизведения музыкальных произведений во время обслуживания потребителей. Протокол составляется Уполномоченным по защите государственного языка либо его представителем без предварительного объявления предупреждения и требования об устранении нарушения. За первое нарушение устанавливается штраф в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 гривен), за повторное в течение года нарушение - от одной до пяти тысяч (от 17 000 до 85 000 гривен), за третье и каждое последующее в течение года нарушение - от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 000 до 170 000 гривен)