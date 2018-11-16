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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106518 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113178 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 13:58 • 128359 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171602 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

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Заполненность газом ПХГ Украины уменьшилась до 54%

Заполненность газом ПХГ Украины уменьшилась до 54%

Киев  •  УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 ноября уменьшился до 17,020 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 51,18 млн куб. м газа, тогда как днем ранее - 47,14 млн куб. м.

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При этом в данных за 14 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 20,18 млн куб. м, из Венгрии - 10,37 млн куб. м, из Польши - 1,59 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 54%.

Украина с момента начала сокращения запасов газа в ПХГ - 7 ноября - потратила за неделю - до 14 ноября - до 1% голубого топлива из подземных хранилищ.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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