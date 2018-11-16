Заповненість газом ПСГ України зменшилася до 54%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 листопада зменшився до 17,020 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 51,18 млн куб. м газу, тоді як днем раніше - 47,14 млн куб. м.
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При цьому в даних за 14 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 20,18 млн куб. м, з Угорщини - 10,37 млн куб. м, з Польщі - 1,59 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 54%.
Україна з часу початку скорочення запасів газу у ПСГ - 7 листопада - витратила за тиждень - до 14 листопада - до 1% блакитного палива з підземних сховищ.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.