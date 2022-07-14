Заполнены примерно на 65%: в немецких газовых хранилищах снизился уровень из-за блокировки "Северного потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. После блокировки газопровода "Северный поток", немецкие газохранилища перестали наполняться. Впервые с апреля 2022 года уровень хранения снизился. Об этом сообщает издание Bild, информирует УНН.
Детали
По предварительным данным, сейчас газохранилища в среднем заполнены примерно на 64,5%. Летом они должны заполняться газом на зиму, пока не будут заполнены на 90%.
Как отмечается, "Северный поток" в настоящее время находится на техническом обслуживании. Федеральное правительство опасается, что по политическим причинам это может отнять больше времени, чем обещанные десять дней.
Дополнение
Обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля. В заявлении говорится, что график проведения ремонтных работ был тесно согласован с партнерами по разведке и добыче и переработке.