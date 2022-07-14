Заповнені приблизно на 65 %: у німецьких газових сховищах знизився рівень через блокування "Північного потоку"

Деталі



За попередніми даними, наразі газосховища в середньому заповнені приблизно на 64,5 %. Влітку вони мають заповнюватися газом на зиму, доки не будуть заповнені на 90 відсотків.

Як зазначається, "Північний потік" в даний час знаходиться на технічному обслуговуванні. Федеральний уряд побоюється, що з політичних причин це може забрати більше часу, ніж обіцяні десять днів.

Доповнення

Обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня. У заяві сказано, що графік проведення ремонтних робіт був тісно узгоджений з партнерами з розвідки та видобутку та переробки.