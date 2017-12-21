Запорожскому патрульному, который сбил насмерть женщину, сообщили о подозрении

Следователями прокуратуры Запорожской области сообщено о подозрении патрульному полицейскому УПП в Запорожье ГПП НП Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего”).

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Сейчас в суде решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За указанное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 7 мая, в Шевченковском районе Запорожья автомобиль патрульной полиции сбил женщину. От полученных в результате ДТП телесных повреждений потерпевшая скончалась.