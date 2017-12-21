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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Запорізькому патрульному, який збив насмерть жінку, повідомили про підозру

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Патрульному поліцейському, який у травні цього року, керуючи службовим автомобілем скоїв наїзд на жінку, спричинивши її смерть, повідомлено про підозру. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Запорізькій області, передає УНН.

Запорізькому патрульному, який збив насмерть жінку, повідомили про підозру

Слідчими прокуратури Запорізької області повідомлено про підозру патрульному поліцейському УПП в Запоріжжі ДПП НП України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”).

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Наразі в суді вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 7 травня, у Шевченківському районі Запоріжжя автомобіль патрульної поліції збив жінку. Від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень потерпіла померла.

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