Запорізькому патрульному, який збив насмерть жінку, повідомили про підозру
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Патрульному поліцейському, який у травні цього року, керуючи службовим автомобілем скоїв наїзд на жінку, спричинивши її смерть, повідомлено про підозру. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Запорізькій області, передає УНН.
Слідчими прокуратури Запорізької області повідомлено про підозру патрульному поліцейському УПП в Запоріжжі ДПП НП України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого”).
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Наразі в суді вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Нагадаємо, 7 травня, у Шевченківському районі Запоріжжя автомобіль патрульної поліції збив жінку. Від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень потерпіла померла.