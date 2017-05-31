Запорожские пищевики начали подготовку к внедрению системы НАССР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Запорожской области для производителей продуктов питания провели учения по внедрению и применению системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Об этом сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, передает УНН.
Обучение состоялось при участии инспекторов Госпродпотребслужбы Запорожской области и представителей предприятий производителей пищевых продуктов животного происхождения.
Добавим, что согласно действующему законодательству, с 20 сентября 2017 года соблюдения принципов HACCP вступит в силу для предприятий, производящих животноводческую продукцию. С 20 сентября 2018 года данные нормы станут обязательными для всех предприятий пищевой промышленности, кроме малых. А с 2019 года соблюдения принципов системы HACCP станет обязательным для всех украинских производителей пищевых продуктов, кроме первичного производства.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, НАССР в Украине заработает только тогда, когда на качество и безопасность продуктов питания появится спрос потребителя.
Сейчас, как отмечают эксперты, НАССР вводят пока только самые ответственные производители.