Запорізькі харчовики розпочали підготовку до впровадження системи НАССР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Запорізькій області для виробників продуктів харчування провели навчання щодо впровадження та застосування системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА, передає УНН.
Навчання відбулося за участі інспекторів Держпродспоживслужби Запорізької області та представників підприємств виробників харчових продуктів тваринного походження.
Додамо, що відповідно до чинного законодавства, з 20 вересня 2017 року дотримання принципів HACCP набуде чинності для підприємств, які виробляють тваринницьку продукцію. З 20 вересня 2018 року дані норми стануть обов’язковими для всіх підприємств харчової промисловості, крім малих. А з 2019 року дотримання принципів системи HACCP стане обов’язковим для всіх українських виробників харчових продуктів, крім первинного виробництва.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, НАССР в Україні запрацює лише тоді, коли на якість і безпеку продуктів харчування з'явиться попит споживача.
Наразі, як зазначають експерти, НАССР запроваджують поки лише найбільш відповідальні виробники.