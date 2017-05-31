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Запорізькі харчовики розпочали підготовку до впровадження системи НАССР

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У Запорізькій області для виробників продуктів харчування провели навчання щодо впровадження та застосування системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА, передає УНН.

Запорізькі харчовики розпочали підготовку до впровадження системи НАССР

Навчання відбулося за участі інспекторів Держпродспоживслужби Запорізької області та представників підприємств виробників харчових продуктів тваринного походження.

Додамо, що відповідно до чинного законодавства, з 20 вересня 2017 року дотримання принципів HACCP набуде чинності для підприємств, які виробляють тваринницьку продукцію. З 20 вересня 2018 року дані норми стануть обов’язковими для всіх підприємств харчової промисловості, крім малих. А з 2019 року дотримання принципів системи HACCP стане обов’язковим для всіх українських виробників харчових продуктів, крім первинного виробництва.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, НАССР в Україні запрацює лише тоді, коли на якість і безпеку продуктів харчування з'явиться попит споживача.

Наразі, як зазначають експерти, НАССР запроваджують поки лише найбільш відповідальні виробники.

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