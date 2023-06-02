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Запорожская область: один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрелов оккупантов

Киев • УНН

 • 276049 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Армия рф за прошедшие сутки 111 раз обстреляла Запорожскую область, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“111 вражеских ударов нанес враг по 22 городам и селам области: авиаудары по Новоданиловке и Полтавке, три атаки с БПЛА по Степному и Каменскому, 15 обстрелов из РСЗО по Темировке, Затишью, Червоной Кринице, Гуляйполю, Каменскому, 91 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Червоному, Плавням, Степногорску, Малиновке и другим прифронтовым населенным пунктам”, - говорится в сообщении.

В Гуляйполе, по его словам, один из российских снарядов попал в жилой дом, в результате погиб 68-летний мужчина.

Кроме того, во время обстрела в Плавнях, по данным главы ОВА, пострадала семья - 35-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их с минно-взрывными травмами оперативно доставили в медицинское учреждение, отметил глава ОВА.

Также Малашко заявил, что в результате обстрелов оккупантов есть 31 повреждение жилого фонда и имущества людей.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.

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