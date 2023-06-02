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Запорізька область: одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок обстрілів окупантів

Київ • УНН

 • 276050 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Армія рф протягом минулої доби 111 разів обстріляла Запоріжську область, у результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“111 ворожих ударів завдав ворог по 22 містах і селах області: авіаудари по Новоданилівці та Полтавці, три атаки з БПЛА по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавнях, Степногірську, Малинівці та іншим прифронтових населених пунктах”, - ідеться в повідомленні.

У Гуляйполі, з його слів, один из російських снарядів поцілив у житловий будинок, у результі загинув 68-річний чоловік.

Окрім того, під час обстрілу у Плавнях, за даними голови ОВА, постраждала сім'я - 35-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу, зазначив голова ОВА.

Також Малашко заявив, що в результаті обстрілів окупантів є 31 пошкодження житлового фонду та майна людей.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.

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