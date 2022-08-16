Россияне обстреляли Запорожскую область, есть погибшая, шесть человек получили ранения

Цитата

«Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе три из них работники энергокомпании, которые восстанавливали сети», - заявил он.

Детали

Также он сообщил, что в результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.

Дополнение

В настоящее время организаторы так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины пытаются подготовить фундамент, чтобы создать иллюзию народного волеизъявления.