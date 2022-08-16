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Россияне обстреляли Запорожскую область, есть погибшая, шесть человек получили ранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую область. Под вражескую атаку попал город Орехов, погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации, информирует УНН.

Россияне обстреляли Запорожскую область, есть погибшая, шесть человек получили ранения

Цитата

«Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе три из них работники энергокомпании, которые восстанавливали сети», - заявил он.

Детали

Также он сообщил, что в результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.

Дополнение

В настоящее время организаторы так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины пытаются подготовить фундамент, чтобы создать иллюзию народного волеизъявления.

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