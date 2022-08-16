Росіяни обстріляла Запорізьку область, є загибла, шестеро людей отримали поранення

Цитата

«Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі», - заявив він.

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Також він повідомив, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС.

Доповнення

Наразі організатори так званих "референдумів" на окупованих територіях України намагаються підготувати фундамент, аби створити ілюзію народного волевиявлення.