Росіяни обстріляла Запорізьку область, є загибла, шестеро людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку область. Під ворожу атаку потрапило місто Оріхів, загинула місцева жителька, ще декілька осіб дістали поранення. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації, інформує УНН.
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«Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі», - заявив він.
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Також він повідомив, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС.
Доповнення
Наразі організатори так званих "референдумів" на окупованих територіях України намагаються підготувати фундамент, аби створити ілюзію народного волевиявлення.