Запорожье снова со светом после обесточивания из-за вражеской атаки

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"ПАО "Запорожьеоблэнерго" завершило работы по ликвидации последствий атаки оккупационных войск рф на объекты энергетической инфраструктуры Запорожья", - сообщили в компании.

Детали

В течение нескольких часов после вчерашней атаки восстановили питание большинства абонентов. "К концу суток энергоснабжение Запорожья было полностью восстановлено. На утро в городе Запорожье имеет место 1 единичное отключение", - отметили в компании, указав на проведение аварийно-восстановительных работ.

По Гуляйпольскому и Ореховскому районным отделениям, а также по Степногорскому участку из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей аварийно-восстановительные работы, как указано, вчера не проводились, новых отключений не было зафиксировано.

Всего по состоянию на 7:00 1 ноября без энергоснабжения оставались 28 078 потребителей в 78 населенных пунктах Запорожской области (за исключением Васильевского, Михайловского, Бердянского, Приморского, Мелитопольского, Акимовского, Веселовского, Токмакского, Каменско-Днепровского, Бильмакского и Розовского районных отделений, где, как сообщается, доступа к электросетям и актуальной информации об их состоянии облэнерго не имеет).

Дополнение

Из-за вчерашних утренних ракетных обстрелов областного центра захватчиками город Запорожье был полностью обесточен, по уточненным данным без энергоснабжения остались 197 600 домов, предприятий и учреждений.