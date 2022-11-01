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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Запоріжжя знову зі світлом після знеструмлення через ворожу атаку

Запоріжжя знову зі світлом після знеструмлення через ворожу атаку

Київ • УНН

 • 256525 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Енергопостачання Запоріжжя повністю відновлено, повідомили в "Запоріжжяобленерго" у вівторок, 1 листопада, пише УНН.

Цитата

"ПАТ "Запоріжжяобленерго" завершило роботи з ліквідації наслідків атаки окупаційних військ рф на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя", - повідомили у компанії.

Деталі

Протягом кількох годин після вчорашньої атаки відновили живлення більшості абонентів. "До кінця доби енергопостачання Запоріжжя було повністю відновлено. На ранок у місті Запоріжжя має місце 1 одиничне відключення", - зазначили у компанії, вказавши на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

По Гуляйпільському та Оріхівському районним відділенням, а також по Степногірській дільниці через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, вчора не проводилися, нових відключень не було зафіксовано.

Загалом станом на 7:00 1 листопада без енергопостачання залишалися 28 078 споживачів у 78 населених пунктах Запорізької області (за винятком Василівського, Михайлівського, Бердянського, Приморського, Мелітопольського, Якимівського, Веселівського, Токмацького, Кам’янсько-Дніпровського, Більмацького та Розівського районних відділень, де, як повідомляється, доступу до електромереж та актуальної інформації щодо їх стану обленерго не має).

Доповнення

Через вчорашні ранкові ракетні обстріли обласного центру загарбниками місто Запоріжжя було повністю знеструмлено, за уточненими даними без енергопостачання залишилися 197 600 домівок, підприємств та установ.

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