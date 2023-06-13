Запорожье: в оккупированной Михайловке прогремел ряд мощных взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В оккупированной Михайловке, Запорожская область, прогремели мощные взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
"Продолжение хлопка - в пока что оккупированной Михайловке Запорожской области. Жители информируют о более 5 мощных взрывов. Уточняем", - написал Федоров.
Ранее
В оккупированном Луганске громко - в Telegram-каналах сообщают о взрывах и прилетах.