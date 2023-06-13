Запорожье: в оккупированной Михайловке прогремел ряд мощных взрывов

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"Продолжение хлопка - в пока что оккупированной Михайловке Запорожской области. Жители информируют о более 5 мощных взрывов. Уточняем", - написал Федоров.

Ранее

В оккупированном Луганске громко - в Telegram-каналах сообщают о взрывах и прилетах.