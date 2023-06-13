Запоріжжя: в окупованій Михайлівці пролунала низка потужних вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В окупованій Михайлівці, Запорізька область, пролунали потужні вибухи. Про це із посиланням на місцевих жителів повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Продовження бавовни - у поки що окупованій Михайлівці Запорізької області. Жителі інформують про понад 5 потужних вибухів. Уточнюємо", - написав Федоров.
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