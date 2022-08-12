Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке в очереди более 5 тысяч человек

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 16789 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 27819 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 62277 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 103624 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 137626 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 134170 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 289874 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136994 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123505 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 386580 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17101 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14022 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 21786 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 21544 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 10085 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 16790 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 289875 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 308396 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 386581 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362114 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Уоррен Баффет

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5846 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83138 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116504 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136146 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174611 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке в очереди более 5 тысяч человек

Киев • УНН

 • 202488 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Чтобы спастись от возможной ядерной катастрофы, необходимо уже сейчас выезжать из города – в сторону Запорожья или через Крым. В очереди на выезд на вражеском блок-посте в Васильевке – более 5 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке в очереди более 5 тысяч человек

Федоров сообщал, что обращались в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь с гуманитарной доставкой мелитопольцам медпрепаратов, которые необходимо принимать во время радиационного загрязнения.

Цитата

«Мелитополь был всегда одной из эвакуационных баз, не дай Бог, что случилось бы в Энергодаре, то в Мелитополь, как первую инстанцию должны были эвакуироваться люди. Сегодня мы ясно понимаем, что мы не сможем эвакуировать людей ни из Мелитополя, ни в Мелитополь. Единственная рекомендация, которая у нас сейчас – это выезжать на территорию подконтрольную государству Украина или выезжать через Крым», - сказал Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за вражеских обстрелов Запорожской АЭС в МВД не исключают эвакуацию населения

Детали

По его словам, в Васильевке на сегодняшний день очередь более 5 тыс. человек.

«В Васильевке сегодня очередь более 5 тыс. человек. Рашисты используют их как живой щит, они намеренно держат их там, чтобы ВСУ не давали ответа», - отметил Федоров.

Дополнение

10 августа Федоров сообщал, что во временно оккупированной Васильевке в Запорожской области на блокпосту российских захватчиков умерло 10 человек, стоящих в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.

5 августа Федоров сообщал, что во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители не могут эвакуироваться. На блокпосте в Васильевке стоит более 1 200 авто, оккупационные войска вне очереди выпускают за взятку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44