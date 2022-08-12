Запорожье: на блокпосте в оккупированной Васильевке в очереди более 5 тысяч человек

Федоров сообщал, что обращались в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь с гуманитарной доставкой мелитопольцам медпрепаратов, которые необходимо принимать во время радиационного загрязнения.

Цитата

«Мелитополь был всегда одной из эвакуационных баз, не дай Бог, что случилось бы в Энергодаре, то в Мелитополь, как первую инстанцию должны были эвакуироваться люди. Сегодня мы ясно понимаем, что мы не сможем эвакуировать людей ни из Мелитополя, ни в Мелитополь. Единственная рекомендация, которая у нас сейчас – это выезжать на территорию подконтрольную государству Украина или выезжать через Крым», - сказал Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за вражеских обстрелов Запорожской АЭС в МВД не исключают эвакуацию населения

Детали

По его словам, в Васильевке на сегодняшний день очередь более 5 тыс. человек.

«В Васильевке сегодня очередь более 5 тыс. человек. Рашисты используют их как живой щит, они намеренно держат их там, чтобы ВСУ не давали ответа», - отметил Федоров.

Дополнение

10 августа Федоров сообщал, что во временно оккупированной Васильевке в Запорожской области на блокпосту российских захватчиков умерло 10 человек, стоящих в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.



5 августа Федоров сообщал, что во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители не могут эвакуироваться. На блокпосте в Васильевке стоит более 1 200 авто, оккупационные войска вне очереди выпускают за взятку.